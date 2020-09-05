İstanbul’un denize açılan kapısı iskeleler.. Sarıyer’den Kadıköy’e, Haliç’ten Adalar’a…

İstanbul’un eşsiz güzelliklerinden iskeleler, Rahmi M. Koç Müzesi’nde yolcularını bekliyor. Denizcilik koleksiyonundaki objelerle mavi suların mirasını yaşatan müze, sergilediği iskele modelleriyle de misafirlerini iki kıta arasında sessizce yazılan nice hikayeye ortak ediyor.



Ulaşım, endüstri ve iletişim tarihinin efsanelerine ev sahipliği yapan Rahmi M. Koç Müzesi, denizcilik objelerinden oluşan geniş koleksiyonuyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Müze, deniz taşımacılığındaki gelişimi Hasköy Tersanesi’nde gerçek boyutta tekne ve yatlar, kanolar, Saltanat Kayığı’ndan oluşan değerli objelerle aktarıyor.



İstanbul’un şarkılara, filmlere, nesiller boyu hikayelere konu olan iskeleleri de müzede yolcularını bekliyor. Bir dönem Boğaziçi’nin yandan çarklı vapurlarının yanaştığı, tahta kazıklara çekilen sandalları ile Haliç’in göz bebeği olan iskeleler mimarisiyle de ilgi çekiyor. Müzede sergilenen 37 iskele modelinden bir kısmı şöyle: