İşte Türk devletlerinin bayraklarındaki 'gizli' mesajlar

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Bayraklar içerisinde, çeşitli sembolik değerler taşımakla beraber, kendi başlarına birer sembol, ayrıca temsil ettikleri milletlerin bağımsızlığının yegane temsilcisi. Türkler bayraklarını kutsal kabul ediyor ve kendilerini koruyacağını düşündükleri gücü bayrakla sembolleştiriyor. İşte bağımsız Türk devletlerinin bayraklarındaki o semboller ve anlamları...



Bayrak sözcüğü Türk Dil Kurumunda "Bir milletin, belli bir topluluğun veya bir kuruluşun sembolü olarak kullanılan, renk ve biçimle özelleştirilmiş, genellikle dikdörtgen biçiminde kumaş" olarak tanımlanıyor.