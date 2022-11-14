Billström, Üçlü Muhtıra'nın şartlarını yerine getirileceklerini yineledi
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, İstanbul Taksim'deki terör saldırısını kınayarak bu olayın, Türkiye ile İsveç arasında yapılacak görüşmelerini etkileyeceğini zannetmediğini söyledi.
İsveç 14.11.2022, 16:45 14.11.2022, 16:51
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Dışişleri Bakanları'nın toplantısına katılmak için gittiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de açıklamalarda bulundu.
Taksim'deki terör saldırısını kınayan Billström, şunları kaydetti:
"Bu tür terör eylemlerine maruz kalmış ülkelerle ve halkalıyla omuz omuzayız. Bu olayın, Türkiye ile İsveç arasında yapılacak görüşmelerini etkileyeceğini zannetmiyorum. Türk makamlarının soruşturmasını bitirmesini bekliyoruz. Söz konusu terör olduğu için tüm ülkelerle işbirliği yapmaya hazırız. Ayrıca Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde, 28 Haziran'da Üçlü Muhtıra imzalandı. Üçlü Muhtıra'nın şartları yerine getirilecektir."
Kaynak: AA
16
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü