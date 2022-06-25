"Cumhurbaşkanı Erdoğan'la güzel bir görüşme gerçekleştirdik"
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Twitter sayfasından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.
İsveç 25.06.2022, 19:49 26.06.2022, 09:29
Andersson, paylaşımında "Bugün erken saatlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsveç'in NATO başvurusuyla ilgili güzel bir görüşme gerçekleştirdik. Gelecek hafta Madrid'de yapılacak NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer müttefik ülke liderleriyle bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Zirve öncesi Erdoğan ile sürecin ilerlemesinin önemi konusunda görüş birliğine vardık." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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