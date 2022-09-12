Emine Kakabaveh, artık ortalığı karıştıramayacak

"Bu dönem parlamentoda yer almayacağım ama siyaset yapmaya devam edeceğim" diyen Kakabaveh, Suriye’deki Kürt yapılanmasına destek karşılığında bağımsız milletvekili olarak Başbakan Magdalena Andersson hükümetine dışarıdan destek vermiş fakat NATO Zirvesi'nin ardından İsveç’in Türkiye ile yaptığı iade anlaşması sonrasında desteğini çekmişti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi merkezli yayın organı Rudaw'a konuşan kadın politikacı, “Türkiye, İsveç'in NATO'ya üyeliğini tam olarak onaylayana kadar, sağ ile sol partilerin hepsi Ankara'nın taleplerini kabul etmek zorunda” diyerek Stockholm'u Ankara'ya 'boyun eğmekle' suçluyor.

Türkiye ile yapılan anlaşmanın sadece Kürt asıllı kişileri kapsadığının altını çizen Kakabaveh, Başbakan Andersson'un “İsveç vatandaşı hiçbir Kürt'ü Türkiye'ye teslim etmeyeceğiz” açıklamasının bir "garanti" olmadığını ifade etti.

Seçimlerden sonra da Türkiye ile aynı politikanın izleneceğini sözlerine ekleyen Kakabaveh, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasına dek hangi kanattan olursa olsun iktidarın Ankara'nın taleplerini kabul etmek zorunda olduğunu söyledi.

Kaynak: Euronews