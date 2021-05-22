Eski belediye başkanı çöpçülük yapıyor

İsveç'in Göteborg şehrinin eski belediye başkanı, siyasi kariyerini sonlandırdıktan sonra çöpçü oldu.

2016'da belediye başkanlığı görevine başlayan Ann-Sofie Hermansson, 2018'de başarısız bir seçim kampanyasından sonra görevinden ayrılmıştı. Fakat çoğu siyasetçi gibi özel şirketlere ya da hukuk firmalarına danışmanlık yapmak yerine daha başka bir yolu seçti.

Genç yaşında babasının öğüdüyle aldığı geniş ticari araç ehliyetini yararlı bir iş için kullanmaya karar veren Hermansson, şimdi atık toplama şirketi Renova'nın çöp kamyonlarını sürüyor.

Hermansson, çevresindekilerin haklı olarak şaşırdığını söyleyerek "Bazen bana burada ne işim olduğunu soruyorlar ama bu benim için iyi bir çözüm. Kirayı ödemem lazım" ifadelerini kullandı.

"Halkla ilişkiler türü bir şey benim için uygun değildi" diyen 56 yaşındaki eski siyasetçi, görev yaptığı dönemde hayat temposunun çok yoğun olduğunu söyledi.

Hermansson yaşamı boyunca farklı işlerde çalıştı. Eski siyasetçi, 19 yaşında otomobil şirketi Volvo'nun fabrikasında parçaların taşınmasından sorumlu birimde işe başlamıştı. Daha sonra Sosyal Demokrat Partisi'nin gençlik kolunda ve metal işçileri sendikasında görev yapmış ve işçi hakları savunucusu olarak adını genç yaşta duyurmuştu.

Şimdiki işininse fiziksel olarak yorucu olduğunu belirten Hermansson, yine de belirli bir mesai saatine göre çalışmaktan memnun olduğunu, ani toplantı ve telefon görüşmeleriyle uğraşmak zorunda kalmadığını belirtti.

Eski siyasetçi, "Günün sonunda epey yorgun oluyorum ama işini seviyorum ve geceleri rahat uyuyorum, önemli olan bu" dedi.

Kaynak: Independent Türkçe