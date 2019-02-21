İpek Yolu Destek Grubu Avusturya'da toplandı

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Parlamenter Asamblesi Türk Heyeti Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Avusturya'nın başkenti Viyana'da İpek Yolu güzergahında yer alan 24 ülke temsilcileriyle İpek Yolu Destek Grubu toplantısına katıldı.

Avcı'nın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıya katılan Avusturya hükümeti yetkilileri, Avusturya ile Slovakya arasında inşa edilmesi planlanan yeni demir yolu hattının İpek Yolu ile ilişkisi üzerine bir sunum gerçekleştirdi.

Müzakerelerde söz alan Nabi Avcı, bu tür projelerin teknik, ekonomik, ticari ve mali yönleri kadar kültürel boyutlarını ve amaçlarını da iyi değerlendirmek gerektiğini vurguladı.

İpek Yolu'nun hem tarihsel hem de kültürler arası ilişkilerin aracı olması bakımından çok önemli olduğunu belirten Avcı, "İpek Yolu sadece ticarete, sadece ekonomiye değil aynı zamanda kültürler arası ilişkilere de büyük katkıda bulunuyor. Bundan sonra da böyle olmalıdır. Bu konuda yapılacak projelerde bu kültürel boyutun mutlaka dikkate alınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Avrupa'da yükselen bazı ırkçı ve yabancı düşmanı radikal akımların tehlikesine dikkati çeken Avcı, şunları kaydetti:

"İpek Yolu aynı zamanda medeniyetler arasında iş birliği ve anlayış birliği bakımından çok önemli bir fırsat. Bu nedenle, her türlü ırkçı ve yabancı düşmanı yaklaşımların bertaraf edilmesi için bu tür toplantılara mutlaka kültür adamlarının ve eğitimcilerin de dahil edilmesi gerekiyor. Bu tür projelerin mutlaka konunun kültürel boyutlarını da içerecek şekilde revize edilmesi gerekir."

AGİT'in Viyana'daki dönem toplantısının 23 Şubat Cuma günü sona ereceği bildirildi.