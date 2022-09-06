İsveç Başbakanı Andersson'ın Liz Truss'a gönderdiği kutlama mesajı başka yere gitti

Andersson, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, @trussliz adresi yerine @liztruss'ı etiketleyerek, "Liz Truss'ı tebrik ederim. İsveç ve BK derin ve kapsamlı işbirliğini sürdürecek. Bu yurttaşlarımız, ekonomimiz ve güvenliğimiz için önemli" diye yazdı.

@liztruss adlı hesabın sahibi Liz Trussell ise Andersson'a şaka yollu bir yanıt vererek, "En kısa zamanda görüşmeyi ümit ediyorum. Köfteleri hazırla!" ifadelerini kullandı.

Andersson, gönderisinde yanlış hesabı etiketlediğini anlayınca paylaşımını sildi.

İngiltere ve Galler Yeşil Partisi'nden parlamenter Caroline Lucas da benzer bir hataya düştü.

Brighton parlamenteri, yanlış hesabı etiketleyerek gönderdiği mesajda, "Truss meseleyi hâlâ anlayamadı. Seçim kampanyasını bir sağcı ideolog olarak yürüttü ve ülkeyi de öyle yönetecek. Bu hepimiz için bir felaket" diye yazdı.

Lucas, daha sonra hatasını anlayınca özür dilediği bir paylaşım yaptı.

Haber sitesi Right of Centre UK de yanlış adresi etiketlediği gönderisinde, Truss'ı kutlayarak "Bu iş için en iyi kişi" ifadelerine yer verdi.

BK'de Boris Johnson, Muhafazakar Parti liderliğinden ve başbakanlık görevinden 7 Temmuz'da istifa etmişti.

Johnson'ın yerini almak için yarışa giren adaylardan eski Dışişleri Bakanı Truss ve eski Maliye Bakanı Rishi Sunak son etaba kalmıştı.

Truss, dün parti üyelerinin oylarının çoğunluğunu kazanarak rakibi Sunak'ı mağlup etmişti.

BK Başbakanlık Konutu ve Ofisi'nin yeni sakini seçilen evli ve iki çocuk annesi Truss, Margaret Thatcher ve Theresa May'den sonra ülkenin üçüncü kadın başbakanı oldu.

Kaynak: Independent Türkçe