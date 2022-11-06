İsveç Başbakanı Kristersson, Türkiye'ye geliyor
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine, 7-8 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret edecek.
İsveç 06.11.2022, 22:18
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 8 Kasım Salı günü Ankara'da yapılacak resmi görüşmelerde, Türkiye-İsveç ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.
Görüşmelerde ayrıca, stratejik ortak İsveç ile NATO Madrid Zirvesi marjında imzalanan Üçlü Muhtıra temelinde, İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.
Kaynak: AA
18
açık
Günün Anketi Tümü