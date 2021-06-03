İsveç hükümetine Kovid-19 eleştirisi

İsveç'te parlamentonun anayasa komitesi tarafından hazırlanan rapora göre, Covid-19'a karşı ülkede hiç zorunlu tam kapanma kararı almayan hükümet birçok açıdan pandemi ile mücadelede başarısız oldu.

Azınlıktaki merkez sol iktidar salgına karşı daha çok halkın gönüllü olarak önlem almasını istedi.

Komite, hükümetin test ve takip sistemini hayata geçirmekte yavaş kaldığını, yaşlıları korumakta yetersiz olduğunu ve merkezi yönetimle yerel otoriteler arasındaki sorumluluk paylaşımında açık bir karmaşa olduğunu söyledi.

Fakat komite çokça tartışmaya neden olan tam kapanmaya gitmeme kararı ile ilgili bir yorum yapmadı.

Komitenin başkan yardımcısı sosyal demokrat Milletvekili Hans Ekstrom, "İsveç'in pandemiden önce hazırlıksız olduğu açık ve şu ana kadar tespit edilen hatalardan çıkaracağımız dersler var," ifadelerini kullandı.

İsveç, pandemi ile mücadelede tam kapanma uygulamayarak diğer ülkelerden farklı bir strateji izledi. Ülkedeki ölüm oranı komşu ülkelerinden yüksek olsa da tam kapanma uygulayan çoğu Avrupa ülkesinden daha düşük düzeylerde kaldı.

Sosyal Demokrat hükümet yaşlı bakım evlerinde kalanları korumakta yetersi kalındığını daha önceden kabul etmişti.

İsveç'te koronavirüs veri tabanı sisteme sızma girişimi tespit edilmesi nedeniyle geçtiğimiz hafta çarşamba günü geçici olarak kapatıldı. O tarihten beri veriler güncellenemiyor. 26 Mayıs itibariyle ülkede 1 milyonun üzerinde vaka tespit edilirken yaklaşık 14 bin 500 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Euronews