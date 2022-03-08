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İsveç, NATO'ya soğuk

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, ülkesinin NATO başvurusunun istikrarı bozacağını söyledi.

İsveç 08.03.2022, 21:08
İsveç, NATO'ya soğuk

Andersson, düzenlediği basın toplantısında, "İsveç mevcut durumda NATO'ya katılmak için bir başvuru yapmayı seçerse, bu, Avrupa'nın bu bölgesini daha da istikrarsızlaştıracak ve gerilimi artıracaktır." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği'nin (AB) "Lizbon Antlaşması" olarak adlandırılan dış ve güvenlik politikasına atıfta bulunan Andersson, Finlandiya ile üye ülkelerine mektup yazdıklarını kaydetti.

Andersson, mektupta bir AB üyesi saldırıya maruz kaldığında diğer üye devletlerin yardım etmesi gerektiğini hatırlattığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
#isveç #NATO #Magdalena Andersson
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