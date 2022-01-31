İsveç'te Çin malı dolandırıcılığı

İsveçli bir elektrikli otomobil girişimcisinin Çin yapımı sıradan bir elektrikli aracı ithal edip sadece boyayarak ve tamponunu değiştirerek yatırımcıları kandırdığı ortaya çıktı.

Filter Magazine'in yaptığı araştırmaya göre büyük vaatlerle piyasaya çıkan UNITI isimli start-up, geçtiğimiz yaz yatırımcılarına uzun süredir beklenen yeni ZERO aracını tanıttı. Fakat bu aracın Zhidou D3 isimli Çin yapımı elektrikli otomobilin değiştirilmiş hali olduğu anlaşıldı.

2017 yılında kurulan şirket kitlesel fonlama yoluyla 1,1 milyon euro yatırım aldıktan sonra Siemens, E.on ve Alman endüstriyel robot devi Kuka ile işbirliği anlaşmaları imzaladı.

Şirketin Avustralyalı kurucusu Lewis Hope pil teknolojisinde bir atılım yaptıklarını belirterek, "İsveç'te dünyanın bir parçasını yeniden icat ediyoruz, elektrikli otomobili," ifadelerini kullanmıştı.

Şirket 2017'de yenilikçi bir yönetim sistemi geliştirdiklerini ve bununla 7 patent aldıklarını ve daha fazlasının yolda olduğunu ileri sürmüştü. Ayrıca Landskrona'da tam otomatik bir üretim tesis planladıklarını duyurmuştu.

Firma iddialı açıklamaları sayesinde medyada da geniş yer buldu ve elektrikli otomobilin geleceği olarak gösterilmeye başlandı.

Fakat Landskrona'daki fabrika hiç hayata geçmedi ve Horne Uniti'nin 2020 yılında İngiltere'de Silverstone'da yılda 300 bin araç üreteceği vaadinde bulundu. Fakat bu tarihin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen henüz üretilmiş bir araç bulunmuyor.

Son olarak geçtiğimiz yaz şirketin ilk yatırımcılarından biri UNITI Zero aracını test etti. Fakat bu araç fütüristik prototiplere hiç benzemiyordu. Aerodinamik çizgiler, güneş panelli cam tavan gibi özelliklerin hiçbiri bulunmuyordu.

Yatırımcıların "Bu logosu değiştirilmiş bir Çin otomobili mi?" sorusuna Horne "bu gerçek bir Uniti olacak," şeklinde cevap vererek başka bir platform üzerinde üretilse de kendilerinin kalite, tasarım, yazılım ve teknik çözümler sunduğunu savundu.

Fakat Filter Magazine'in uzun araştırmaları sonrası bunun düşük maliyetli Zhidou D3 olduğu ortaya çıktı. Bu aracın İsveç yollarında kullanılabilmesi için gerekli izinleri dahi bulunmuyordu.

Kasım ayında şirketin 9 milyon Kron'dan daha fazla içerde olduğu ve devlete 7 milyon Kron borcu olduğu sızdı. Sonrasında da şirket 17,5 milyon Kron zarar açıkladı.

Aralık ayında Horne hissedarlara gönderdiği mektupta büyük bir Çinli şirketten yatırım almak üzere olduklarını söyleyerek borçların çevrilebilmesi için 10 milyon kron daha istedi. Fakat 4 Ocak'ta şirket Çin'den yatırım gelmeyeceğini ve bir hafta sonra yönetim kurulu toplantısı yapılacağını duyurdu.

O tarihten sonra da bir açıklama gelmedi. Bu arada Horn İsveç'ten yelkenli teknesi ile dört ayda gittiği Karayipler'de kalmaya devam ediyor.

Şirketin bazı eski yöneticileri de Horne'a güvenmeyi uzun süre önce bıraktıklarını açıkladı. Hatta bir yönetici "Kendisini Elon Musk sanıyor fakat bir dolandırıcıdan başka bir şey değil. Otomobiller hakkında en ufak bir fikri bile yok," ifadelerini kullandı.

Kaynak: Euronews