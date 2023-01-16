İsveç'te PKK provokasyonuna soruşturma açılmayacak

İsveç'te başkent Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almıştı. Skandal görüntülere Türkiye'den tepki yağmış Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin İsveç'teki provokasyonuna ilişkin soruşturma başlatmıştı.

PKK'lıların eylemine ilişkin Stockholm Başsavcısı Lucas Eriksson kararını verdi. İsveç gazetesi Aftonbladet'e konuşan Eriksson, yapılanların İsveç yasalarına aykırı olmadığını söyledi.

HAKARET YOKMUŞ!

Savcı Eriksson, "Dosya masama hakaret diye geldi, ancak ben hakaret teşkil edecek ağırlıkta bir şey göremedim. Bu yüzden de bir ön soruşturma başlatmama kararı aldım" dedi.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, eylem hakkında "NATO üyeliği başvurusuna karşı sabotaj olarak tasarlandı" demişti.

Finlandiya ve İsveç, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından mayısta NATO üyeliği için başvuru yapmıştı. Türkiye, iki kuzey ülkesinin Ankara'nın terör örgütü olarak tanımladığı gruplara tolerans gösterdiğini belirterek, üyeliğe şerh düşmüştü.

Kaynak: Haber 7