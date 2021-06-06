İsveç'te protesto: 20 gözaltı
İsveç'te koronavirüs için alınan önlemleri protesto eden gruptan 20 kişi gözaltına alındı. Başkent Stockholm'de bir araya gelen göstericilerin yürüyüşü protestoya dönüşünce polis müdahale etti. Müdahale sonucu 20 kişi gözaltına alındı.
İsveç'in başkenti Stockholm'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirleri protesto eden 20 kişi gözaltına alındı.
İsveç'te 6 Haziran Ulusal Milli Bayram nedeniyle göstericiler, başkent Stockholm'de yürüyüş düzenlendi.
Yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüş, Kovid-19 kısıtlamalarına yönelik protestoya dönüştü.
Berzelii Parkı’nda toplanan göstericiler, ülkede uygulanan Kovid-19 kısıtlamalarına karşı "Ulusal özgürlük, yasaklara hayır", "Aşı yalan, insanlara çip takılıyor" ve "Kovid-19 gerçek değil" sloganları attı.
Göstericiler, pankartlar ve sloganlar eşliğinde şehir merkezine yürüdü.
Polis, göstericilerden, sayılarını sosyal mesafeyi koruyacak şekilde 100 kişiye düşürmesini istedi.
Uyarıları dikkat almayan göstericilere müdahale eden polis, 20 kişiyi gözaltına aldı.