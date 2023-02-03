İsveç'te terör örgütü PKK'ya haraç toplayan kişi tutuklandı
İsveç'te terör örgütü PKK/YPG için haraç toplayan kişi tutuklandı.
İsveç 03.02.2023, 22:55
İsveç radyosu SR'nin haberine göre, 40 yaşlarında bir kişi, teröre finansman sağlamak, gasp teşebbüsü ve silahlı saldırı suçları işlediği şüphesiyle gözaltına alındı.
Stockholm Bölge Mahkemesi, şüpheliyi, terör örgütü PKK/YPG için para topladığı ve silahlı tehdit suçlarından tutukladı.
Savcı Hans Ihrman, şüphelinin, terör örgütü PKK/YPG'ye para toplamak için şantaj girişiminde bulunmanın yanı sıra teröre finansman sağlamasının söz konusu olduğunu söyledi.
Kaynak: AA
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