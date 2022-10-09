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İsveç'te terör örgütü PKK yandaşlarından gösteri

İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü YPG/PKK yandaşları, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'yle görüşmeleri sonlandırması için gösteri yaptı.

İsveç 09.10.2022, 18:49
İsveç'te terör örgütü PKK yandaşlarından gösteri

Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan terör örgütü yandaşları, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını istedi.

YPG/PKK'yı simgeleyen paçavralar taşıyan göstericiler, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterini açtı.

Polis eşliğinde gösteri yapan terör yandaşları şehir merkezinde yürüdü.

Kaynak: AA
#isveç #pkk #gösteri
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