İsveç'te yüksek elektrik fiyatlarını aşağı çekmek için çalışma yapılıyor

Andersson, bu paranın, elektrik maliyetlerini dengelemek için İsveç Kamu Elektrik Hizmet Kuruluşuna aktarılacağını kaydetti.

Elektrik fiyatlarının artışından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tutan Andersson, "Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle yüksek enerji maliyetleri herkesi etkiliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, İsveç evlerini ve İsveç endüstrisini rehin tutmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İsveç'te elektrik fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı

İsveç'te geçen hafta 4,7 kron (yaklaşık 8 lira) olan bir kilovatsaatlik elektrik ücreti, bu hafta 7,68 krona (yaklaşık 12 lira) yükseldi.

Bixia Enerji Şirketi'nin analisti Jonas Sigvardsson, devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, ülkedeki elektrik fiyatı artışlarının, tüm zamanların rekorunu kırdığını söylemişti.

Sigvardsson, rekor fiyat artışlarını, Avrupa'daki gaz fiyatlarının yükselmesine bağlamıştı.