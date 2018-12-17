İsveç’te göçmenlerin sesi Somalili Leyla

Ailesi Somali’deki iç savaştan kaçtıktan sonra İsveç’e gelen Leyla Ali Elmi, bu hafta İsveç Meclisi’nde yemin edecek. Elmi, ''Kenar mahallerinin en büyük sorununu ben bilirim. Özellikle eğitim ve okullar oldukça kötü. Ekonomik ve sosyal durumlar da iç açıcı değil. Parlamentoda bu konuların üzerine çalışmalar yapacağım.'' dedi.

İsveç'in Göteborg kentinden Yeşiller ve Çevre Partisinden 21'inci sıra milletvekili adayı gösterilen Somali asıllı kadın politikacı Leyla Ali Elmi, tercihli oylarla parlamentoya girme hakkı kazanmıştı. Elmi, göçmenlere karşı aşırı sağın egemen olduğu bir seçim atmosferinde Yeşiller Partisi’nden milletvekili seçilmişti.

İSVEÇ’TE GÖÇMEN SORUNU

Göçmenler, İsveç’te doğmuş olmalarına karşın polisin kendilerine karşı ırkçı tutumlarına kızdıklarını ve ikinci sınıf insan muamelesi gördüklerini belirtiyorlar.

Kısa zaman önce İsveç’te de göçmen karşıtı yürüyüşler gerçekleştirilmiş, bazı aşırı sağcılar araçları kundaklamıştı.

Avrupa’nın sol ve liberal kesimleri ırkçı gösterileri kınamışlardı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net