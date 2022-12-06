Kadirov muhalifi Çeçen İsveç'te öldürüldü

Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov'un önde gelen muhaliflerinden Tumso Abdurakhmanov'un, İsveç'te öldürüldüğü açıklandı.

Muhalif ismin yakınları Radio Free Europe'a yaptıkları konuşmada, 1 Aralık'ı 2 Aralık'a bağlayan gece Abdurakhmanov'un vurularak öldürüldüğünü doğruladı.

İsveç hükümetinden konuya ilişkin bir açıklama yapılmadığı kaydedildi. Resmi olarak Abdurakhmanov'un kim tarafından öldürüldüğü bilinmiyor. Ancak daha önce birçok Çeçen muhalifi yurt dışında hedef alması sebebiyle saldırının arkasında Kadirov yönetiminin olabileceği düşünülüyor.

Çeçen muhalif oluşumlardan 1ADAT tarafından Telegram kanalı üzerinden yapılan açıklamada da, yapılan incelemeler sonucunda Abdurakhmanov'un vurularak öldürüldüğünün doğrulandığı bilgisi paylaşıldı. 1ADAT'a göre, Tumso'nun kardeşi Muhammed Abdurakhmanov ise şu anda İsveç koruması altında.

Rus vatandaşı iki Çeçen, Şubat 2020 yılında İsveç'te Tumso Abdurakhmanov'u öldürmeye teşebbüs etmişti. Ancak başarısız olan ikili, Ocak 2021 yılında adam öldürmeye teşebbüsten uzun dönemli hapis cezasına çarptırılmıştı.

Saldırı girişiminin faillerden Ruslan Mamayev, Çeçen yetkililerinin kendisine 50 bin euro vaadine karşılık onların emriyle harekete geçtiğini itiraf etmişti.

Kadirov yönetiminin birçok ülkede kendi iktidarına muhalif Çeçenleri hedef aldığı biliniyor.

Kaynak: Mepa News