Kasiyersiz marketlere ilgi büyük

İskandinav ülkesi İsveç'te Kovid-19 salgını sonrası ekonomik nedenlerle kırsal kesimlerde hizmet veren süpermerketlerin kapanması sonrası, herhangi bir çalışanın olmadığı mini-konteyner bakkallar bu bölgelerde yaşayan vatandaşları 'çileden' kurtardı.

Artık kırsal kesimlerde yaşayan İsveçliler yüzlerce kilometre yol katederek şehirlerdeki büyük süpermarketlere gitmek yerine temel ihtiyaç malzemelerini bu mini konteyner bakkallardan sağlıyor.

İsveç'in başkenti Stockholm'e 80 kilometre uzakta bulunan ve sadece birkaç yüz kişinin yaşadığı Veckholm Köyü sakinleri pandemi sonrası başlayan bu yeni uygulamadan oldukça memnun.

Köyde hizmet veren son süpermarketin kapanması ve yakınlarda bulunan bir benzinlikteki küçük marketin faaliyetlerine son vermesi sonrası burada yaşayan sakinler market alışverişleri için en az 30-40 dakikalık bir yol katetmek zorunda kalmış.

Ancak pandeminin ortasında Temmuz 2020'de bölgede açılan mobil konteyner marketler bu soruna köklü bir çözüm getirmiş.

Yaklaşık 20 metre kare büyüklüğünde olan, 24 saat hizmet veren ve çalışanı olmayan "konteyner bakkal" bir cep telefonu uygulamasıyla çalışıyor.

Mini bakkalın kapıları aplikasyonla açılıyor, ücret kredi kartından otomatik düşüyor

Müşteriler, küçük bir alan gibi gözükse de yüzlerce çeşit ürünün olduğu bu mobil bakkalların kilitli kapılarını cep telefonlarındaki ilgili aplikasyonu kullanarak açıyor. Daha sonra satın almak istedikleri ürünlerin barkodlarını yine cep telefonları üzerinden okutarak alışveriş çantalarına koyuyorlar. Tüm alışveriş, gelişmiş bir güvenlik kamerasıyla takip ediliyor.

Mobil bakkal aplikasyonu açıldığı zaman kişisel bilgiler ulusal kimlik sistemiyle bağlantılı olduğu için ve müşterilerin kredi kartı bilgileri sisteme tanımlı olduğu için bugüne kadar herhangi bir hırsızlık olayı yaşanmamış. Böyle bir durum yaşanırsa güvenlik kamerası ve sistem bilgileri hırsızlık yapan müşteriyi kolaylıkla tespit edebiliyor.

İsveç'te son 20 senede 2000 süpermarket kar etmediği için kapandı

İsveç'te 90'lı yılların ortalarında ülke genelinde 7 bin 169 süpermarket varken, 2021 yılına gelindiğinde bu sayı 5 bin 200 eşiğinin altına düşmüş. Buna mukabil, ülkedeki küçük ve mobil bakkalların sayısı ise son 20 sene içerisinde 3 kat artış göstermiş.

Süpermarket işletmelerinin kapanma sebebi, birçok Avrupa ülkesinde de yaşanan "yeterince kar edememe" sorunu.

Girişimci Daniel Lundh, Lifvs adlı mobil bakkallardan İsveç genelinde 30 tane açmış. Bu işletmelere yatırım yaptığı bölgelerde son 2 senede herhangi bir market, manav ya da benzeri dükkanlar hizmet vermiyormuş.

Lundh, mobil bakkallara haftada bir kere geldiklerini ve raflarda azalan ürünleri yeniden doldurduklarını söylüyor. Müşteriler, fiyatların biraz yüksek olduğunu söylese de yaşadıkları bölgede bu tarz bir hizmet aldıklarından dolayı oldukça mutlular.

İsveç'te 10 milyon nüfusun yüzde 92'si akıllı telefon kullanıyor

İsveç'te Lifvs harici AutoMat ve 24Food adlı mobil süpermarket zincirleri hizmet veriyor. 10 milyon nüfuslu ülkede 2019 yılında yapılan bir araştırmaya göre nüfusun yüzde 92'si akıllı telefon kullanıyor ve mobil bakkal hizmetinden yararlanmak için gerekli aplikasyonları kullanma olanağına sahip.

Mobil market-bakkalların en önemli özelliği ise içeride sadece tek bir müşterinin alışverişe izin verilmesi. Bu uygulama Kovid-19 salgınının devam ettiği şu günlerde hijyen açısından oldukça kabul gören bir hizmet anlayışı.

Kaynak: Euronews