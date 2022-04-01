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Marketten jambon ve sosis çalan yargıca para cezası

İsveç’te marketten jambon ve sosis çalan Yüksek Mahkeme yargıcına para cezası verildi.

İsveç 01.04.2022, 09:11
Marketten jambon ve sosis çalan yargıca para cezası

İsveç’te Yüksek Mahkeme üyesi bir kadın yargıç, geçen yıl Noel döneminde bir marketten jambon ve sosis çalmak suçundan para cezasına mahkum oldu.

Mahkeme, suçlu bulduğu yargıca 4 bin 800 euro para cezası verdi.

67 yaşındaki kadın yargıcın başkent Stockholm’ün merkezindeki şarküteri mağazasından jambon ve sosisleri çaldığını fark eden görevliler durumu polise ihbar etti.

Noel zamanı gerçekleşen hırsızlık vakası, işyerinin açtığı dava sonucu mahkemenin önüne geldi.

İsmi açıklanmayan kadın yargıç, hakkında çıkan haberler ve soruşturma sonrası geçen şubat ayında istifa etmişti.

Yargıcın, çaldığı ürünleri pazar çantası içindeki başka bir torbanın içine koyarak gizleme yolunu seçtiği ortaya çıkmıştı.

Kaynak: Euronews

#isveç #yüksek mahkeme yargıcı #hırsızlık
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