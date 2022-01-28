Onay çıktı: Kullanılmış nükleer yakıtlar depolanacak

İsveç hükümeti, kullanılmış nükleer yakıtların güvenli bir şekilde depolanmasına onay verdi.

İklim ve Çevre Bakanı Annika Strandhal, çevrim içi yaptığı açıklamada, Stockholm'ün yaklaşık 140 kilometre kuzeyinde bulunan Forsmark Nükleer Santrali yakınlarında güvenli bir depo oluşturduklarını ve nükleer atıkların 100 bin yıl güvenli şekilde burada saklanacağını söyledi.

12 bin ton radyoaktif atığın 6 bininin bir kaya içinde saklanacağını aktaran Strandhal, "Atıklar ince ve bir doğal kil olan bakır ve alüminyum, magnezyum bakımından zengin volkanik kül ile kaplanacak; 500 metrelik bir kayanın altında dinlendirilecek." ifadelerini kullandı.

Yeşil enerji konusunda öncü ülke olunmasına rağmen böyle bir karar alınmasının eleştirildiğine de dikkati çeken Strandhal, bugün nükleer atıkları güvenli bir şekilde depolamayıp bu sorumluluğu gelecek nesillere devretmenin "korkaklık" olacağını söyledi.

Resmi verilere göre, tamamı İsveç'in güneyinde bulunan nükleer reaktörler 2021'de ülkenin elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 30'unu karşıladı. 12 nükleer enerji reaktörünün 6'sı kapatılırken, ülkende faaliyette olan 6 reaktörün, 2040'ların başına kadar enerji üretmeye devam edebileceği açıklandı.