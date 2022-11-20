"Pençe-Kılıç Hava Harekatı" İsveç'teki terör örgütü PKK/YPG yandaşlarını rahatsız etti

İsveç'te terör örgütü PKK/YPG yandaşları, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde terörü bitirmek için Türkiye'nin başlattığı "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" operasyonunu protesto etti.

Başkent Stockholm'de Segels Torg Meydanı'nda toplanan terör örgütü yandaşları, İsveç'in "Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu kaldırmasının" ve "Türkiye ile yapılan NATO anlaşmasının" iptalini istedi.

PKK/YPG'yi simgeleyen paçavralar taşıyan göstericiler, "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" operasyonunun durdurulması çağrısı yaptı.

İsveç Parlamentosunda "terörle mücadele yasa tasarısı" 16 Kasım Çarşamba günü onaylanmıştı.

1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek yasada teröre bulaşan grupların örgütlenme özgürlüğü ve gösteri izni sınırlanırken, buna yönelik yeni yasaların çıkarılmasının önünün açılacağı belirtilmişti.