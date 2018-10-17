Prenses'ten Filistin kampına ziyaret

İsveç Veliaht Prensesi Viktorya ve eşi Prens Daniel, Filistinlilerin bulunduğu Baka Kampı’na ziyarette bulundular. Kampta çocuklarla ilgilenen Prenses ve eşi kamptaki ilkokulu da ziyaret etti. Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safadi de konuklarının yanında hazır bulundu.

Eymen Safadi, Birleşmiş Milletler Yakındoğu Filistin Mültecilerine Yardım Ajansı (UNRWA)’na desteğin kesilmesi halinde 500 bin Filistinli çocuğun eğitim haklarının elinden alınacağını ifade etti.

Ürdün’de bulunan UNRWA kampında yaklaşık beş milyon Filistinli mülteci yaşıyor.

Geçtiğimiz aylarda ABD tarafından yapılan açıklamada UNRWA kampına maddi desteğin kesileceği açıklanmıştı.

Prenses ve eşinin ülkedeki Hristiyanlık için önemli olan mekanları da gezdikleri kaydedildi.

İkilinin bugün Ürdün’den ayrılacağı açıklandı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2018, 13:45