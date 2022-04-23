Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu protesto edildi

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın Paskalya tatilinde İsveç'in çeşitli kentlerindeki Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu, İsveç'in başkenti Stockholm'de protesto edildi.

Farklı Renkleri Partisinin (Nyans), Parlamento önünde organize ettiği eyleme yaklaşık 500 kişi katıldı.

Provokasyonlara protesto eden göstericiler, Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin verilmemesini istedi.

Göstericiler, "Kur'an-ı Kerim yakılmasına son verin" ve "Müslümanlara hakarete son verin" yazılı pankartlar taşıdı.

Eylem başlamadan önce aşırı sağcı bir kişi, üzerine haç çizilmiş ve zincire bağlanmış bir Kur'an-ı Kerim'i alanda bulunan demir parmaklıklara kilitledi. Polis, provokasyon yapan kişiyi alandan uzaklaştırdı ve makasla zincirleri keserek Kur'an'ı Kerim'i eyleme katılan bir imama teslim etti.

Nyans Genel Başkanı Mikail Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kur'an yakılmasının nefret suçuna girdiğini ve demokrasilerde bunun yerinin olmadığını söyledi.

Yüksel, aşırı sağcı Paludan'ın Kur'an yakmasına polisin izin vermemesi gerektiğini belirterek "Hukuken biz bunun yanlış olduğunu anlatıyoruz." ifadesini kullandı.

Provokasyon nedeniyle çıkan olaylarda yaralanan 104 polise geçmiş olsun dileklerini ileten Yüksel, polis aracına güller bıraktı.

Danimarka ve İsveç vatandaşlığı bulunan Paludan, Danimarka'nın çeşitli şehirlerinde 2017'den beri Kur'an yakma provokasyonlarında bulunuyor.

Paludan, geçen yıl ramazan boyunca Müslüman mahalleler ve cami yakınlarında polis korumasında provokasyonlarına devam etmişti.

Rasmus Paludan, Paskalya tatili boyunca İsveç'in başkenti Stockholm ile Malmö, Norköpin ve Jönköping kentlerinde de söz konusu provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan'ın durdurulmasını isteyen göstericiler de yollarda lastikler yakarak polise taşlarla saldırmıştı.

Çıkan olaylarda 104 polis ve 14 gösterici yaralanmış, 20 polis aracı yakılarak tahrip edilmişti.