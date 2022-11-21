Stoltenberg'den İsveç ve Finlandiya'ya Türkiye çağrısı

İsveç devlet televizyonu SVT'ye açıklamalarda bulunan Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'ya, teröre karşı başta Türkiye olmak üzere NATO ülkeleriyle işbirliği çağrısı yaparak, "İsveç ve Finlandiya, terör örgütü PKK ve benzerleriyle mücadele konusunda Türkiye ile işbirliğini artırmalı." dedi.

Stoltenberg, iki ülkenin bu terör örgütlerine yönelik yasalarını sıkılaştırması gerektiğine dikkati çekerek, "Terör saldırılarına en fazla maruz kalan NATO ülkesi Türkiye olduğu için, bundan endişe duyuyor ve Türkiye'nin endişelerini anlamalı." ifadelerini kullandı.

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde terörü bitirmek için Türkiye'nin başlattığı "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" hakkında da konuşan Stoltenberg, NATO ülkelerinin terör örgütlerine yönelik farklı görüşleri olduğunu ve Türkiye'nin terör örgütlerine karşı kendini savunma hakkı bulunduğunu vurguladı.