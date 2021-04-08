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İtalya'da bir Türk köyü: Moena

GENEL 08.04.2021, 11:15
İtalya'da bir Türk köyü: Moena
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İtalya'da Alp Dağları'nın eteğinde bulunan bir kasaba olan Moena, tarihi itibariyle Türkler'i yakından ilgilendiriyor.