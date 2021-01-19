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İzmir'de selin boyutu ortaya çıktı
İzmir'de selin boyutu ortaya çıktı
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İzmir'de sağanak yağışın ardından sel su ve baskınları meydana geldi.
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