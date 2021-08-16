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Kabil'den dehşet verici görüntüler geliyor! Hareket halindeki uçağa tutunmaya çalışıyorlar
GENEL 16.08.2021, 17:09
Taliban’ın Afganistan’ın başkenti Kabil’e girmesiyle birlikte şehirden kaçmaya çalışan Afganlar havalimanına akın etti.
Ülkeyi terk etmek isteyenler Amerikan uçağının pistten kalkışı esnasında uçağın gövdesi üzerinde yer alan bölmelere ve uçağın tekerleklerine tutunmaya çalıştı, ancak uçağın havalanmasıyla metrelerce yükseklikten yere çakıldı.
Bu korkunç görüntüler, akıllara korku filmlerindeki sahneleri getirdi.
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