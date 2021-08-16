banner39

En Çok İzlenen Videolar

Popüler Videolar

Kabil'den dehşet verici görüntüler geliyor! Hareket halindeki uçağa tutunmaya çalışıyorlar

GENEL 16.08.2021, 17:09

Taliban’ın Afganistan’ın başkenti Kabil’e girmesiyle birlikte şehirden kaçmaya çalışan Afganlar havalimanına akın etti.

Ülkeyi terk etmek isteyenler Amerikan uçağının pistten kalkışı esnasında uçağın gövdesi üzerinde yer alan bölmelere ve uçağın tekerleklerine tutunmaya çalıştı, ancak uçağın havalanmasıyla metrelerce yükseklikten yere çakıldı.

Bu korkunç görüntüler, akıllara korku filmlerindeki sahneleri getirdi.

Yorumlar (0)