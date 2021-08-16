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Kabil Havalimanı'nda izdiham
GENEL
16.08.2021, 10:23
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Afganistan'da Taliban'ın ilerleyişi sürerken, Afgan halkının başkent Kabil'i terk ettiği anlar görüntülendi.
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#koronavirüs
#corona virüsü
#emine erdoğan
#fesih
#Ayasofya Camii
#İsrail
#ayasofya
#aşı
#seçim
#rusya
#AB
#Abdul Gani Birader
#Fil
#Beyoğlu Belediyesi
#ADD
#Kanada İmamlar Konseyi
#çöl çekirgeleri
#askeri tatbikat
#İRA
#Rûdaw