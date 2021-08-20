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Kabil havalimanındaki izdihamdan geriye lüks ve zırhlı araç hurdalığı kaldı
GENEL
20.08.2021, 12:04
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Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban'ın kontrolü ele geçirmesi sonrası ülkeden ayrılmak isteyenler, uluslararası havalimanı kontrol noktasında araçlarını terk etmek zorunda kaldı.
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#corona virüsü
#koronavirüs
#İsrail
#fesih
#Hollanda
#hasan ruhani
#trafik kazası
#sayı
#Rûdaw
#Ankara
#moodys
#aihm gazeteci
#Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Anastasiadis
#İran nükleer anlaşma
#Adnan Menderes
#istikşafi görüşmeler
#suriye ese
#36 milyon
#genel
#suriyeye kimler silah satıyor