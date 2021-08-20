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Kabil havalimanındaki izdihamdan geriye lüks ve zırhlı araç hurdalığı kaldı

GENEL 20.08.2021, 12:04
Kabil havalimanındaki izdihamdan geriye lüks ve zırhlı araç hurdalığı kaldı
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Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban'ın kontrolü ele geçirmesi sonrası ülkeden ayrılmak isteyenler, uluslararası havalimanı kontrol noktasında araçlarını terk etmek zorunda kaldı.