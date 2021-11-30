14 asker şehit oldu

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri, yerel saatle 10.40 sıralarında Hızı bölgesindeki Karaheybet hava eğitim alanında askeri helikopterin kaza yaptığını açıkladı.

Devlet Sınır Hizmetleri ve Başsavcılık üst düzey yetkilileri olay yerine giderken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri, Helikopter kazasında 14 askerin şehit düştüğünü, 2 askerin yaralandığını duyurdu.