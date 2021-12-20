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14 askerin şehit olduğu helikopter kazasının nedeni belli oldu

Azerbaycan'da çoğu rütbeli 14 askerin şehit olduğu helikopter kazasına pilotaj hatasının sebep olduğu duyuruldu.

Kafkaslar 20.12.2021, 11:57
14 askerin şehit olduğu helikopter kazasının nedeni belli oldu

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, 30 Kasım'da meydana gelen kazanın, pilotların rüzgarın yönü ve hızını dikkate almadan hatalı iniş gerçekleştirmesi nedeniyle meydana geldiği bildirildi.

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetlerine ait Mi-17 tipli askeri helikopter, Hızı bölgesindeki Karaheybet hava eğitim alanında inişe geçerken kaza yapmıştı.

Kazada, 1 albay, 1 yarbay, 5 binbaşı, 4 yüzbaşı, 2 teğmen ve 1 teknik çalışan şehit olmuş, 1 yarbay ve 1 yüzbaşı yaralanmıştı.

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#Azerbaycan #helikopter #şehit
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