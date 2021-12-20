14 askerin şehit olduğu helikopter kazasının nedeni belli oldu
Azerbaycan'da çoğu rütbeli 14 askerin şehit olduğu helikopter kazasına pilotaj hatasının sebep olduğu duyuruldu.
Kafkaslar 20.12.2021, 11:57
Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, 30 Kasım'da meydana gelen kazanın, pilotların rüzgarın yönü ve hızını dikkate almadan hatalı iniş gerçekleştirmesi nedeniyle meydana geldiği bildirildi.
Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetlerine ait Mi-17 tipli askeri helikopter, Hızı bölgesindeki Karaheybet hava eğitim alanında inişe geçerken kaza yapmıştı.
Kazada, 1 albay, 1 yarbay, 5 binbaşı, 4 yüzbaşı, 2 teğmen ve 1 teknik çalışan şehit olmuş, 1 yarbay ve 1 yüzbaşı yaralanmıştı.
7
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü