3 Ermenistan askeri iade edildi
Azerbaycan'ın Türkiye'nin desteğiyle kesin zaferiyle sonuçlanan Dağlık Karabağ savaşında esir edilen 3 Ermeni askeri ülkesine iade edildi.
Kafkaslar 04.05.2021, 21:41
Azerbaycan, esir tutulan 3 Ermeni askeri Ermenistan'a iade etti.
Dağlık Karabağ'da yaşanan savaş sonrasında Azerbaycan askerlerince esir alınan 3 Ermeni asker uçakla ülkelerine gönderildi.
Bölgede görevli Rus unsurların komutanı Rustam Muradov'un Erivan'a götürdüğü üç askerin Azerbaycan askerlerine saldırıda bulunmadığının veya suç unsuru taşıyan herhangi bir olaya karışmadıklarının tespit edildiği öğrenildi.
Kaynak: AA
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