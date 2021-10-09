7 katlı binanın enkazından 5 kişinin cansız bedeni çıkarıldı

Gürcistan'ın Batum kentinde çöken 7 katlı binanın enkazında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Batum kentinde dün 26 Mayıs Sokağı'ndaki 7 katlı binanın çökmesinin ardından olay yerinde başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucu 2'si çocuk, 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yaklaşık 22 saat devam eden arama kurtarma çalışmaları sonucu enkaz altında kalan 2'si çocuk toplam 4 kişi kurtarıldı. Hastaneye nakledilen 4 kişiden birinin ise durumu ağır.

Yaklaşık 300 kişilik kurtarma ekibi olay yerinde çalışıyor.

Çalışmalar, Gürcistan İçişleri Bakanı Vakhang Gomelauri'nin kontrolünde sürüyor. Gomelauri, olay yerinde yaptığı açıklamada, mevcut bilgilere göre 3 kişinin daha kurtarılması için çalışmaların devam ettiği bilgisini paylaştı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, çöken binanın birinci kattaki evin sahibi Zaur Budatov ve 2 işçi yasa dışı ev yenileme çalışmaları başlattığı için gözaltına alındı.

AA