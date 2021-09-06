8 sene sonra ülkesine dönüyor

Ukrayna'da bulunan Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, yaptığı açıklamada, ülkesinde hem ekonomik hem de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede zor günler yaşandığını savundu.

2 Ekim'de düzenlenecek yerel seçimlerde Gürcistan'a döneceğini aktaran Saakaşvili, "Şahsen ben Gürcistan'daki bu seçimlere gideceğim." ifadelerini kullandı.

Saakaşvili, Gürcistan'da adına gıyabi tutuklama kararı bulunduğunu hatırlatarak, "Ben, onların (Gürcistan hükümeti) beni tutuklamalarından korkmuyorum, eminim ki Gürcü halkı hem kendilerini hem de beni özgürleştirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Saakaşvili 2013'ten bu yana ülkesine dönemiyor

Gürcistan Savcılığı, 2007'de muhaliflerin mitingini dağıtmak, İmedi televizyon kanalının kurucusu Badri Patarkaçişvili'nin mal varlığına el koymak, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmak ve bir milletvekilini dövdürmekle suçladığı Saakaşvili hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı. Tiflis Şehir Mahkemesi de 2018'de Saakaşvili'ye bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezası vermişti.

Ukrayna'da yaşayan ve bu ülkenin Milli Reform İcra Komitesi Başkanı olan Saakaşvili, 2013'te Gürcistan'da cumhurbaşkanlığı görev süresinin dolmasının ardından ülkeden ayrılarak ABD'ye gitmişti. Saakaşvili, hakkındaki tutuklama kararı nedeniyle 2013'ten bu yana ülkesine dönemiyor.

Dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Saakaşvili'ye Mayıs 2015'te Ukrayna vatandaşlığı vermişti. Saakaşvili, Odessa Valiliği görevine atanmış ama 2016'da bu görevden istifa etmişti.

Saakaşvili, 4 Aralık 2015'te Gürcistan vatandaşlığından çıkarılmıştı. Ukrayna'da Yeni Güçler Hareketi Partisi'ni kuran Saakaşvili, muhalefette yer alıyordu.

26 Temmuz 2017'de de Ukrayna vatandaşlığından çıkarılan Saakaşvili'ye, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy geçen yıl yeniden Ukrayna vatandaşlığını geri vermişti.

Saakaşvili, 2020'den bu yana Ukrayna Milli Reform İcra Komitesi Başkanı olarak görev yapıyor.