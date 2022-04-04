ABD büyükelçisi olmak için bakanlıktan istifa etti

Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani, ülkesinin ABD büyükelçisi olmak için istifa etti.

Zalkaliani istifa sonrası yaptığı ilk açıklamada, “Gürcistan’ı en önemli stratejik ortağı ABD’de temsil etmek çok büyük bir sorumluluk. “ dedi.

Dış politikanın ülkenin kaderini, günlük yaşamını ve geleceğini önemli ölçüde belirleyen hükümetin öncelikli bir konusu olduğunu vurgulayan Zalkaliani, yeni görevinde çalışmalarına yüksek bir sorumlulukla devam edeceği vaadinde bulundu.

Zalkaliani, “Büyükelçi olarak görev yaptığım süre boyunca ABD ile işbirliğimizin daha yüksek bir seviyeye ulaştırmak için çalışacağıma söz veriyorum.” dedi.

Bu arada hükümet tarafından yapılan açıklamada Zalkaliani’nin yerine Ilia Darchiashvili’nin atandığı bildirildi.

Kaynak: Euronews