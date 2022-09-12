ABD'den, Karabağ'daki mayın temizleme çalışmaları için 2 milyon dolar yardım

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada çatışma bölgesindeki mayınların ve patlamamış mühimmatın tehlike arz ederek geri dönüşü engellediği belirtildi.

Karabağ savaşında yoğun çatışmaların yaşandığı bölgelerdeki mayın temizleme faaliyetleri için ABD'nin 2 milyon dolarlık yardımda bulunacağı kaydedildi.

İşgalden kurtarılan Karabağ'da Ermeni ordusunun döşediği on binlerce mayının bulunduğu tahmin ediliyor.

Karabağ zaferinden bu yana mayın patlaması sonucu onlarca Azerbaycan vatandaşı ve askeri öldü, 150'den fazla asker ve sivil de yaralandı.

Yüz binlerce mayının bulunduğu tahmin ediliyor

Azerbaycan, Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ bölgesi ve çevresindeki illerde geçmişte Ermeni güçlerce döşenen mayınları temizleme faaliyetlerini sürdürüyor.

İşgalden kurtarılan bölgelerde Ermenistan ordusunun döşediği yüz binlerce mayının bulunduğu tahmin ediliyor.

Mayın temizleme faaliyetlerini Azerbaycan Mayın Temizleme Ajansı (ANAMA) ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine bağlı istihkam birlikleri yürütüyor. Olağanüstü Haller Bakanlığı, Sınır Hizmetleri Komutanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Özel Mayın Arama Temizleme (ÖMAT) timleri de bu faaliyetlere katkı sunuyor.

Haritaların yüzde 25 doğruluk payına sahip olduğu açıklanmıştı

Karabağ savaşının zaferle sonuçlanmasından bu yana Ermenistan güçlerinin işgal döneminde döşediği mayınların patlaması sonucu onlarca Azerbaycan vatandaşı ve askeri hayatını kaybetti, 150'den fazla asker ve sivil ise yaralandı.

Ermenistan, Azerbaycan'da gözaltında bulunan Ermenistan uyruklu kişilere karşılık bir zamanlar işgali altında tuttuğu Fuzuli ve Zengilan illerinde döşediği 92 bin, Ağdam'da döşediği 97 bin mayının haritalarını Azerbaycan'a teslim etmişti.

Erivan yönetimi daha sonra yine Azerbaycan'ın elindeki bazı Ermeni askerlere karşılık tüm mayın haritalarını Bakü yönetimine vermişti.

Azerbaycanlı yetkililer Ermenistan'ın verdiği haritaların yüzde 25 doğruluk payına sahip olduğunu açıklamıştı.