Abhazya'da ölümle yaşam arasındaki köprü

Gürcistan ile Abhazya'nın ayrılma bölgesi arasındaki engellenmiş bir köprüde insanlar, diğer tarafta ölen bir akrabaya saygılarını göstermek için bir tarafta toplandılar. Bölgedeki siyasi bölünmeler, cenazeye katılmak için köprüyü geçemedikleri anlamına geliyordu.

Gürcistan'da ölen akrabalarının yasını tutmaya gelen yakınları köprünün sadece diğer ucuna kadar yaklaşabildiler.

Onların köprüyü geçip Abhazya'ya geçişlerine izin verilmedi.

Abhazya 1990'lrın başında Gürcistan'dan ayrıldı.

Köprünün diğer tarafına geçemeyen akrabaları uzaktan bakarak ağlıyor.

Köprüyü geçemesek bile ölen kişiye saygı gereği son görevimizi yerine getirmek için buraya geldik diyen yakınları, "kuzenimi ve kuzenimin karısını kaybettim ve cenazeye katılamadım. orada doğdum ve büyüdüm" diye ağlıyor. Okulumu orda bitirdim yedi yıl orda çalıştım diyen şahıs, şimdi ise ölülerimize son görevimizi yerine getirmek için bile ynalarına geçemiyoruz.

Köprüyü geçmek için 200 laris (yaklaşık 75 dolar ) ancak vatandaşlar böyle özel durumlarda geçişten ödeme alınmamasını talep ediyor.

Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2019, 16:40