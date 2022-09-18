Abhazya’da genç protestocular Rusya’ya karşı Pitsunda’ya sahip çıkıyor

Abhazya’nın başkenti Sohum sokaklarında genç protestocular Rusya’ya karşı eylemlerini sürdürüyor. Pitsunda bölgesindeki tatil kompleksinin oldubittiye getirilerek Rusya’ya verilmesine karşı çıkan yaklaşık 30 kişilik genç muhalif grup, iki hafta aranın ardından yine meydanlara indi. Sohum’da önemli resmi bina, cadde, sokak ve meydanlarda yürüyüşlerini sürdüren Abaza gençler, ellerinde taşıdıkları pankartlarda Abhazya ve Rusya yönetimlerini uyardılar.

Genç protestocular düzenledikleri eylemden anlık görüntüleri Telegram hesapları üzerinden paylaştılar. Halktan pozitif mesajlar aldıklarını anlatan organizatörler, yoldan geçen arabaların yüksek sesle marşlar açtıklarını, sinyal ve kornalarla destek verdiğini belirttiler. Vatandaşların farklı yöntemlerle katkı sunmaya çalıştıklarını söyleyen eylemciler, yürüyüş sırasında kendileriyle karşılaşan birinin herkese soğuk su dağıttığı bilgisini verdiler.

Gençler taşıdıkları pankartlarda Rusça ve Abazaca mesajlar verdiler; “Devletimizin İki Efendisi Var: Halk ve Yasalar”, “Pitsunda Oligarkların Eline Geçecek”, “Halkın Çıkarları İçin Anlaşmayı Gözden Geçirin”. Protestocular yayımladıkları bildiride, “Abhazya Cumhuriyeti Anayasası’nda egemenliğin halka ait olduğu yazar. Bizler halkın iradesini demokratik yollarla ifade etmenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Milletvekilleri halkımızın ve devletimizin çıkarlarını gözeterek karar almalı.” ifadelerini kullandılar.

Abhazya’da muhalif gençler ilk olarak 5 Eylül tarihinde Sohum sokaklarına dökülmüşlerdi.

Kaynak: Ajans Kafkas