Acara Özerk Cumhuriyeti'nden vatandaşlarına Türkiye'de çalışma izni

Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümet Başkanı Rijvadze, bugünkü basın toplantısında ülke yönetiminin ve 'Kurumlar Arası Koronavirüsle Mücadele Koordinasyon Konseyi'nin vatandaşlara mevsimlik işler için Türkiye’ye gitmelerine izin verdiklerini belirtti.

Rijvadze, "Vatandaşlarımızın mevsimlik işler için Türkiye'ye üç aylığına gitmeleri ile ilgili prosedür oluşturuldu. Bu kişilerin ilgili makamlara Türk işveren tarafından verilen resmi davetiye sunmaları gerekecek” diye konuştu.

Rijvadze ayrıca bu kategorideki Gürcistan vatandaşlarının Türkiye'den geri döndüklerinde 2 hafta boyunca karantinada kalmalarının zorunlu olacağını vurguladı.

Son verilere göre Gürcistan'da 1.137 yeni tip koronavirüs vakası saptandı, 16 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.