'Air Armenia uçakları silah taşıyor' iddiası!

Moskova'daki anlaşma sonrası Azerbaycan'la ateşkes yapan Ermenistan'ın saldırıları devam ederken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev'den yeni bir açıklama geldi.

Moskova'daki anlaşma sonrası Azerbaycan'la ateşkes yapan Ermenistan'ın saldırıları devam ederken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev'den yeni bir açıklama geldi. Hacıyev Ermeni Havayolları şirketinin sivil uçaklarla Ermenistan'a füze ve roket sistemleri taşıdığını belirtti. Hacıyev bunun Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü kurallarının açık bir ihlali olduğunu söyledi.

Hacıyev attığı tweette yaptırım kapsamında olan havayolu şirketinin Ermenistan'a mühimmat taşıdığını dile getirerek "Bu, Chicago Konvansiyonunun ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü kurallarının açık bir ihlali," ifadelerini kullandı.

Kaynak: airport haber