Aliyev: Azerbaycan, gaz tedariki coğrafyasını Avrupa pazarına kadar genişletiyor

Romanya'nın başkenti Bükreş'te, Azerbaycan, Gürcistan, Romanya ve Macaristan arasında "Yeşil Enerjinin Geliştirilmesi ve İletilmesi Alanında Stratejik Ortaklık" konulu toplantı yapıldı.

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Werner Iohannis'in ev sahipliğindeki toplantıya Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen katıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev toplantıda yaptığı konuşmada Azerbaycan'ın 2021'de Avrupa pazarlarına 8,2 milyar metreküp, bu yıl ise 11,3 milyar metreküp doğal gaz ihraç ettiğini bildirdi.

Aliyev, "2023'te Avrupa'ya en az 11,6 milyar metreküp doğal gaz ihraç etmemiz öngörülüyor. 2023'te Azerbaycan'ın doğal gaz ihracatı yaklaşık 24 milyar metreküp olacak. 2021'de bu rakam 19 milyar metreküp olmuştu." bilgisini paylaştı.

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) ile Romanya'nın doğal gaz şirketi Romgaz arasında dün Azerbaycan'dan Romanya'ya 1 Ocak 2023'ten itibaren doğal gaz tedarikine ilişkin anlaşma imzalandığını anımsatan Aliyev, "Böylece Azerbaycan, gaz tedariki coğrafyasını Avrupa pazarına kadar genişletiyor. Bu her iki taraf için de faydalı olacak. Çünkü Avrupa Birliğinin enerji güvenliğini sağlamak için doğal gaza, Azerbaycan'ın da devasa enerji kaynakları için güvenilir bir pazara ihtiyacı var." diye konuştu.

Aliyev, bugün artık Avrupa'ya başka bir enerji köprüsü inşa etmeye başladıklarını belirterek şunları söyledi:

"Azerbaycan, başta yeşil enerji olmak üzere Avrupa'nın önemli bir elektrik tedarikçisi olmayı planlamaktadır. Azerbaycan'ın yenilenebilir enerji potansiyeline gelince, karada rüzgar ve güneş enerjisinin hacmi 27 gigavattan fazla, Hazar Denizi'nin Azerbaycan sektöründe ise rüzgar enerjisi 157 gigavattır. Ülkemizin stratejik yatırımcılarından biriyle 2027 yılına kadar 3 gigavat rüzgar ve 1 gigavat güneş enerjisi üretmeyi planlıyoruz. Bunların yüzde 80'i ihraç edilecek. 2037'ye kadar en az 6 gigavat ek güç yaratmayı planlıyoruz."

Küresel bir enerji şirketinin, Azerbaycan'da 10 gigavatlık yeşil enerji üretimine yatırım yapmayı planladığını anlatan Aliyev, "Hedeflerimize ulaşmak için verimli çalışmalıyız. Azerbaycan, Gürcistan, Macaristan, Romanya ve Avrupa Birliği yakın işbirliği ve eşgüdüm içinde bir ekip gibi çalışmalıdır." ifadesini kullandı.