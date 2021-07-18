Aliyev: Barışı düşünme zamanı geldi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan temaslarının ardından Azerbaycan'a gelen Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'le bir araya geldi.

Çalışma yemeğinde bir araya gelen Aliyev ve Michel, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Aliyev, AB'nin kendileri için yakın ortak ve gündemlerinin çok geniş olduğunu, uzun yıllardır çeşitli alanlarda çalıştıklarını söyledi.

AB'nin Azerbaycan'ın başlıca ticaret ortağı olduğunu vurgulayan Aliyev, ticaretlerinin yaklaşık yüzde 40'ını AB ile gerçekleştirdiklerini ve geçen yılki ticaret cirosunun yaklaşık 9,5 milyar dolar olduğunu aktardı.

Aliyev, Azerbaycan'ın AB üye ülkelerine ihracatının 6,8 milyar doları bulduğu, Azerbaycan'da AB ülkelerinden 1700'den fazla şirketin faaliyet gösterdiği bilgisini paylaştı.

Aliyev, AB ülkelerinden 9'u ile stratejik ortaklık anlaşması imzaladıklarını hatırlatarak, "Böylece AB üyesi devletlerinin üçte biri Azerbaycan'ı stratejik ortak olarak görmektedir. Bunun hükümetimizin büyük bir başarısı olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Gündemlerinin önemli konulardan birinin enerji güvenliği olduğuna işaret eden belirten Aliyev, bu yıl başta İtalya, Yunanistan ve Bulgaristan olmak üzere AB ülkelerine 3 milyar metreküpten fazla doğal gaz ihraç ettiklerini, Avrupa pazarına ihraç edilecek doğal gazın hacminin artacağını dile getirdi.

"Daha geniş bölgesel iş birliğinin temellerini atabileceğimizi düşünüyorum"

Aliyev, Azerbaycan topraklarının Ermenistan tarafından uzun süreli işgaline son verdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Azerbaycan, Ermenistan ordusunun topraklarımızdan tamamen ve koşulsuz olarak geri çekilmesini talep eden BM Güvenlik Konseyi kararlarını kendisi yerine getirdi ve Azerbaycan, savaşı sona erdirdi. Şimdi barışı düşünmenin ve sayfayı çevirmenin zamanı geldi. Biz buna hazırız. Bugün Sayın Michel ile planlarımızı, girişimlerimizi ve yeni duruma yönelik yaklaşımlarımızı kapsamlı müzakere ettik. Nispeten kısa sürede iyi niyet ve çok pragmatik bir yaklaşım sergileyerek, hala masada kalan sorunların çoğunu çözebileceğimizi ve daha geniş bölgesel iş birliğinin temellerini atabileceğimizi düşünüyorum. Avrupa Birliği, bu konuda çok önemli rol oynamaktadır ve oynayacağından eminim."

"AB, mümkün olduğunca olumlu ve yapıcı rol oynamaya hazır"

B Konseyi Başkanı Michel de Erivan'da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bölgedeki durum ve Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki olası barış anlaşması dahilinde ilerleme kaydetmenin önemi hakkında derinlemesine görüşmeler yaptığını, bölgede daha fazla istikrar ve güvenliğin sağlanması için dikkate alınması gereken unsurları konuştuğunu aktardı.

Erivan'dan getirdiği mesajları Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e ilettiğini belirten Michel, her iki lidere, AB'nin mümkün olduğunca olumlu ve yapıcı rol oynamaya hazır olduğunu söylediğini kaydetti.

Michel, Azerbaycan'ın ardından Gürcistan'da da temaslarda bulunacak.