Aliyev, Birleşik Arap Emirlikleri Enerji ve Sanayi Bakanı’nı kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Birleşik Arap Emirlikleri Enerji ve Sanayi Bakanı Suhail Mohammed Al-Mazra’yı kabul etti.

Devlet başkanı, Azerbaycan ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki yüksek ikili ilişkilerden memnuniyet duyduğunu ve turizm de dahil olmak üzere yeni işbirliği alanlarından memnuniyetini ifade etti. Azerbaycan’a Birleşik Arap Emirlikleri’nden gelen turist sayısının arttığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dostane ilişkilerimizin bir tezahürü olarak övgüde bulundu ve konukların halkımızın misafirperverliğine tanık olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in öncülüğünde Birleşik Arap Emirlikleri Enerji ve Sanayi Bakanı, Azerbaycan ile ilişkilerin ülkenin dış politika gündeminin en önemli yönlerinden biri olduğunu söyledi.

OPEC plus biçimindeki önemine değinen taraflar, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki çeşitli ekonomik projelerde enerji, petrol ve gaz, petrokimya, yenilenebilir enerji, işbirliği konularında görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2019, 09:18