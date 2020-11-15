Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa anlaşma çöptür

Azerbaycan Milletvekili Melahat İbrahimqızı, Karabağ’a konuşlanacak barış gücünün beş yıl olan görev süresinin anlaşmaya göre Azerbaycan’ın istemesi halinde uzatılabileceğini belirtti. İbrahimqızı, Rusya ve Ermenistan’ın bir provokasyonuna karşı Türkiye’nin bölgede olmasını Azerbaycan’ın talep ettiğini vurguladı. İbrahimqızı, anlaşma konusunda Cumhurbaşkanı Aliyev’in defalarca Rusya Başkanı Putin’e, “Türkiye’siz olmaz. Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür” dediğini anlattı. İbrahimqızı, Dağlık Karabağ’a yerleştirilecek barış gücü ile ilgili Yeni Şafak’a konuştu.

Azerbaycan Milletvekili Melahat İbrahimqızı, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Putin’in yüzüne defalarca, “Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür” dediğini anlattı. İbrahimqızı, “SİHA’larla güçlendik, topraklarımızı işgalden kurtardık” dedi.

SİHA’LAR OLMASAYDI 4 YIL SÜRERDİ

İHA ve SİHA’ların sayesinde Dağlık Karabağ harekâtının 44 günde sonuçlandığını belirten İbrahimqızı, “İHA ve SİHA’lar olmasaydı bu 4 ay mı, 4 yıl mı sürerdi bilmiyoruz. İHA ve SİHA’larla Azerbaycan askeri açıdan güçlendi, topraklarımız özgürleşti, toprak bütünlüğü sağlandı” dedi. Türkiye’nin desteğinin önemine vurgu yapan İbrahimqızı, “Bu süreçte bir devletin iki cumhurbaşkanı, iki savunma bakanı, iki dışişleri bakanı var gibiydi. Hiçbir devlette iki savunma bakanı, iki cumhurbaşkanı, iki dışişleri bakanı yoktur. Daha güçlüydük” şeklinde konuştu.

PUTİN’İN YÜZÜNE: TÜRKİYE’SİZ OLMAZ

İbrahimqızı, anlaşma uyarınca Azerbaycan istemezse Rusya’nın bölgede kalmasının mümkün olmadığını söyledi. Rusya ve Ermenistan’ın bir provokasyonuna karşı Türkiye’nin bölgede olmasını Azerbaycan’ın talep ettiğini dile getiren İbrahimqızı, anlaşma yapıldığı gün telekonferansla Cumhurbaşkanı Aliyev’in defalarca Rusya Başkanı Putin’in yüzüne karşı ‘Türkiye’siz olmaz. Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür’ dediğini anlattı.

TÜRK ASKERİNİN OLDUĞU YERDE ÖZGÜRLÜK VARDIR

“Bu anlaşmada Rusya nasıl hareket edecekse, Türkiye de o şekilde hareket edecektir. Türkiye olmazsa bu anlaşmanın geçerliliği mümkün değildir” diyen İbrahimqızı, “Rusya ne yapacaksa Türkiye de onu yapacak. Rusya nerede olacaksa, Türkiye de orada olacaktır. Türkiye, Azerbaycan’da oldu, şimdi de Azerbaycan’da olacaktır gelecekte de Azerbaycan’da olacaktır. Türk askerinin olduğu her yerde barış ve özgürlük vardır” ifadesini kullandı.

MODERN KARA VE DEMİR YOLU

Anlaşmada öngörülen Nahçıvan koridorunun önemli olduğunu söyleyen İbrahinqızı, “Türkiye’nin Azerbaycan ile sınırı olması çok önemli. Ekonomik, stratejik, siyasi alanda büyük bir fırsat oldu. Gücümüze güç kattı. Türkiye, Azerbaycan arasında kısa sürede uluslararası standartlarda modern bir kara yolu ve demir yolu inşa edilecek” diye konuştu.

Kaynak: Yenişafak