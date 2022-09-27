Aliyev: Düşmanın bir daha başını kaldırmasına izin vermeyeceğiz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, haklarını savaş meydanında geri kazandıkları, düşmanı mağlup ettikleri ve bundan sonra da muzaffer bir millet, muzaffer bir ülke olarak sonsuza kadar yaşayacakları için gurur duyduklarını söyleyerek "Düşmanın bir daha başını kaldırmasına, bizim için bir daha tehdit oluşturmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ile Ermenistan'ın işgali altındaki toprakların kurtarılması için 27 Eylül 2020'de başlatılan 44 günlük savaşın 2'nci yılında Fuzuli ilini ziyaret etti.

Azerbaycan ordusunun savaşın ilk gününde kurtardığı Karahanbeyli köyünü ziyaret eden Aliyev, çatışmaların yaşandığı mevzilerden birinin önünde şehitlerin anısına yaptırılan anıta çiçek bıraktı.

Aliyev, burada yaptığı konuşmada, vatan için canlarını feda eden şehitlerle gurur duyduğunu, onların kanlarının yerde kalmadığını, intikamlarının savaş meydanında alındığını söyledi.

Azerbaycan'ın kendi topraklarını işgalden kurtardığını ve ülkenin toprak bütünlüğünün temin edildiğini belirten Aliyev, "44 günlük Vatan Savaşı bizim şanlı tarihimizdir. Azerbaycan halkı bütün gücünü seferber etti, bir yumruk gibi birleşti ve düşmanı ana yurdumuzdan kovdu. Bütün Azerbaycan halkı birlik ve irade göstermiştir. Kahraman asker ve subaylarımızın fedakarlıkları ve kahramanlıkları sayesinde bugün kurtarılmış topraklarda inşa ediyor, üretiyor, şehirlerimizi ve köylerimizi yeniden kuruyor ve şanlı zaferimizle de gurur duyuyoruz. Aynı zamanda bu toprakların sahipleri olarak bizler, bu topraklara yeniden hayat vermekten gurur duyuyoruz." dedi.

Azerbaycan ordusunun 44 günde hep ileri gittiğini, bir gün bile geri adım atmadığını hatırlatan Aliyev, "44 günde yaklaşık 300 şehir ve köy düşmandan kurtarıldı. Düşman, kapitülasyon belgesini imzalayarak yenilgisini kabul etti ve işgal ettiği topraklardan çekilmek zorunda kaldı. Biz mutlu bir nesiliz. Bu şanlı görev bize düştüğü için mutlu bir nesiliz. Bu tarihi olayın hem tanığı hem de katılımcısı olduğumuz için mutlu bir nesiliz. Sonraki nesiller bu şanlı tarihle her zaman gurur duyacaklardır. Bu toprakların çocukları olduğumuz için gurur duyuyoruz. Hakkımızı savaş meydanında geri kazandığımız, düşmanı mağlup ettiğimiz ve bundan sonra da muzaffer bir millet, muzaffer bir ülke olarak sonsuza kadar yaşayacağımız için gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

İlham Aliyev, "Bugün şehitlerimizin aziz hatırasını anarak, her birimiz bağımsızlığımızı ve toprak bütünlüğümüzü sonsuza kadar koruyacağımıza dair kendimize söz vermeli, yemin etmeliyiz. Düşmanın bir daha başını kaldırmasına, bizim için bir daha tehdit oluşturmasına izin vermeyeceğiz. Görürsek hemen harekete geçeriz. Eminim buna gerek kalmayacak. Çünkü askeri gücü de dahil olmak üzere ülkemizin artan gücü, bağımsızlığımızın ve rahat yaşamımızın garantörüdür." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Aliyev ve eşi, şehitleri 1 dakikalık saygı duruşuyla andı.