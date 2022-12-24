Aliyev ile Macron, Azerbaycanlı STK'lerin Laçın Koridoru'ndaki maden protestosunu ele aldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev'i arayan Macron, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri ve Azerbaycan'ın Hankendi şehrine giden, Laçın bölgesinden geçen yoldaki durumu görüştü.

Aliyev, Azerbaycanlı STK temsilcilerinin geçici olarak Rus güçlerin konuşlandığı Azerbaycan topraklarında madenlerin yasa dışı işletilmesini ve bunun sonucunda çevreye verilen zararları protesto ettiğini söyledi.

Rus güçlerinin geçici konuşlandığı Azerbaycan topraklarında yaşayanların, bu yolu sivil ve insani amaçlarla kullanmalarında herhangi bir engel olmadığını vurgulayan Aliyev, Uluslararası Kızılhaç Komitesinin yerel ofisinin aracılığıyla sağlık araçlarının bu yolu kullandığını hatırlattı.

Aliyev, protestocuların başlıca talebinin, madenlerin yasa dışı işletilmesine son verilmesi ve bölgede çevre denetim faaliyetlerinin sağlanması olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'ın halen Azerbaycan'a ait 8 köyü işgal altında tuttuğunu anımsattı.

Bölgesel meselelerde dengeli davranmanın önemine işaret eden Aliyev, Frankofoni Örgütü ve diğer bazı uluslararası kuruluşlardaki Azerbaycan karşıtı faaliyetlerin üzücü olduğunu dile getirdi.

Macron ise Fransa'nın, Azerbaycan'la Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine ve barış anlaşması müzakerelerinin sürdürülmesine destek vermeye hazır olduğunu belirtti.

Azerbaycan, Ermeni nüfusun yaşadığı ve geçici olarak Rus güçlerin konuşlandırıldığı Azerbaycan topraklarında madenlerin yasa dışı işletilmesi ve bunun sonucunda çevreye verilen zararın araştırılması ve denetimi amacıyla 10 Aralık'ta bölgeye uzman ekipler göndermiş, bu ekiplerin bölgeye girişi Ermenilerce engellenmişti.

Bu durum üzerine Azerbaycanlı çevreci sivil toplum kuruluşları üyeleri ile aktivistler, Azerbaycan topraklarındaki madenlerin yasa dışı işletilmesinin önlenmesi talebiyle 12 Aralık'ta Laçın Koridoru'nda protesto gösterisi başlatmıştı.

Ermeni yetkililerin, Laçın Koridoru'ndan sivillerin geçişine izin verilmediği yönündeki iddiaları Azerbaycan Dışişleri Bakanlığınca yalanlanmış ve Bakanlık, yolun Rus güçlerinin barikatları nedeniyle kapalı olduğunu, sivil geçişler için herhangi bir engelin bulunmadığı belirtmişti.

Göstericiler, Azerbaycan topraklarındaki Ermeni nüfusun Ermenistan'a gidiş gelişlerde kullandığı tek güzergah olan ve Laçın Koridoru diye bilinen yolda "ekolojik teröre son verilmesi" sloganları ve pankartlarla taleplerini dile getiriyor.