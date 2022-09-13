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Aliyev, komutanlarla Ermenistan'ın sınırdaki provokasyonlarını görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, silahlı kuvvetlerin komuta kademesiyle Ermenistan'ın sınırdaki provokasyonları hakkında toplantı yaptı.

Kafkaslar 13.09.2022, 14:50
Aliyev, komutanlarla Ermenistan'ın sınırdaki provokasyonlarını görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, ilgili raporların sunulduğu toplantıda, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin iki devlet sınırında gerçekleştirdiği provokasyonların önlendiği, tüm görev ve talimatların yerine getirildiği belirtildi.

Yaşanan gerilimin sorumluluğunun tamamen Ermenistan'ın siyasi liderliğine ait olduğuna dikkat çekilen toplantıda, sınır boyunca operasyonel durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu kaydedildi.

#Azerbaycan
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