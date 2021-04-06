Aliyev, Kovid-19 aşılarının adaletsiz dağıtımından endişeli

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, adaletsiz aşı dağılımından şikayet etti ve konuyla ilgili endişelerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Cenevre'deki merkezinde düzenlenen haftalık basın toplantısına video mesajla katıldı.

Aliyev, ikinci yılında Kovid-19 salgınının dünya çapında sağlık sistemleri üzerinde muazzam bir baskı oluşturmaya devam ettiğini vurguladı.

Azerbaycan'ın şu anda önemli bir değişim geçirdiğine işaret eden Aliyev, ülkesinin zorunlu sağlık sigortasının uygulayarak ve acil tıbbi bakım hizmetlerini yenileyerek temel sağlık hizmetlerini güçlendirdiğini dile getirdi.

Aliyev, ülkesinin Kovid-19 salgınına karşı model oluşturan ilk ülkelerden biri olduğunun altını çizdi.

Azerbaycan'ın uluslararası sorumluluk anlayışıyla DSÖ'ye 10 milyon dolar gönüllü katkıda bulunduğunu belirten Aliyev, "Ayrıca koronavirüs ile mücadelede 30'dan fazla ülkeye doğrudan insani ve finansal yardım sağladık." dedi.

Aliyev, bu yıl, Dünya Sağlık Günü'nün "daha adil ve daha sağlıklı" bir dünya inşa etmeye adandığını vurgulayarak, "Şimdiye kadar, aşıların gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler arasında eşitsiz ve adaletsiz dağıtımından hepimiz derin endişe duyuyoruz. Bazı ülkeler, gerçek ihtiyaçlarına kıyasla birkaç kat daha fazla aşıya sahip. Bu gibi durumlarda diğer ülkelerin aşı sıkıntısı yaşayacağı açıktır." uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyine Kovid-19 salgınıyla mücadele için tüm ülkelerin aşılara adil, uygun fiyatlı, zamanında ve evrensel erişimini sağlayan bir karar tasarısı sunduklarını aktaran Aliyev, tasarının Konseyde 23 Mart'ta oy birliğiyle kabul edildiğini kaydetti.

Aliyev, "Salgının üstesinden ancak birlikte geleceğiz ve normal hayata döneceğiz." ifadesini kullandı.

"Tam bir rezalet"

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom da Kovid-19 aşıları konusunda Cumhurbaşkanı Aliyev'in verdiği mesajlara katıldığını belirterek, teşekkür etti.

Ghebreyesus, 2021 başında tüm ülkelerde yılın ilk 100 gününde aşı uygulamalarının başlaması için çağrıda bulunduğunu anımsatarak, şimdiye kadar 190 ülkenin aşılamaya başladığını söyledi.

Kovid-19'un hem ülkeler arasında hem de ülkeler içindeki eşitsizlikleri şiddetlendirdiğini belirten Ghebreyesus, "Bazı ülkelerde sağlık çalışanlarının ve risk altındaki grupların halen tamamen aşılanmamış olması tam bir rezalet." değerlendirmesinde bulundu.

Ghebreyesus, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında şu ana kadar 86 ülkeye 36 milyon doz Kovid-19 aşısı gönderdikleri bilgisini paylaşarak, "Aşı eşitliğini sağlama çabası bu hafta da bitmeyecek." ifadesini kullandı.